Segurança define planejamento para a Paixão de Cristo, em Planaltina

Alterações no trânsito terão início a partir das 13h desta sexta-feira (7). Cidade Policial será montada no local

A encenação da Paixão de Cristo, no Morro da Capelinha, será realizada nesta sexta-feira (7). Com o objetivo de garantir a segurança dos participantes e a fluidez no trânsito, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) preparou um planejamento operacional para o dia do evento.

O plano envolve ações específicas das forças de segurança – polícias Militar (PMDF) e Civil (PCDF), Corpo de Bombeiros (CBMDF) e Departamento de Trânsito (Detran). As secretarias de Saúde (SES), de Mobilidade (Semob), Turismo (Setur) e DF Legal, Samu, Cruz Vermelha, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Conselho Tutelar, Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF), Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Neoenergia e Caesb também fazem parte da operação.

“Como ocorre nos mais diversos eventos coordenados pela SSP, nos reunimos com antecedência e preparamos uma série de medidas necessárias para que a população possa participar com tranquilidade dessa festa religiosa, que é tão importante para a cultura e economia de Planaltina e do DF. O evento envolve vários setores do governo e da iniciativa privada, dada a importância da ação”, explica o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar.

Arte: SSP-DF

Cidade Policial

A ação contará com a Cidade Policial, estrutura que vai abrigar viaturas e equipamentos e servirá como base para o efetivo que estará empregado no dia. Policiais militares estarão de prontidão no local a partir das 6h de sexta-feira (7).

Haverá um Comando Móvel da PMDF na Cidade Policial e outro nas proximidades do morro, onde ocorrerá a encenação. Os comandos terão central de rádio e monitoramento, com auxílio de imagens de drones para possíveis intervenções de segurança e melhor emprego do policiamento. Não será permitido o uso de drones particulares no espaço aéreo da celebração.

“O 14º Batalhão, responsável pela área, atuará com apoio de policiais de outras unidades policiais e também as especializadas da corporação, como os batalhões de Trânsito, Cavalaria, Aviação e Rural, BPCães e BPChoque”, informa o comandante do 14º Batalhão e coordenador da operação neste ano, tenente-coronel Marcelo Almeida.

Os policiais estão orientados a encaminhar crianças perdidas à Cidade Policial, onde haverá servidores do Conselho Tutelar, que poderão ajudar a encontrar os responsáveis pelos menores. “É importante que as crianças sejam identificadas antes de chegarem ao evento. No site da corporação, é possível imprimir uma carteirinha para incluir dados, como telefone e nome dos pais”, ressalta o comandante.

Postos pré-hospitalares

O CBMDF atuará de forma conjunta com a Secretaria de Saúde (SES) e a Cruz Vermelha, em postos pré-hospitalares que serão instalados na Cidade Policial e distribuídos no local da encenação. Os militares estarão distribuídos no local da encenação para atendimento e encaminhamento aos postos médicos, caso necessário. A corporação também poderá ser acionada por meio do telefone 193.

Em caso de sol forte e temperaturas elevadas, o CBMDF orienta o uso de roupas leves, protetor solar, bonés ou chapéus. Também é aconselhável ingerir bastante água. A atenção com idosos e crianças deve ser redobrada.

Haverá, ainda, viaturas de salvamento em altura, devido ao local ser muito íngreme, e unidades de combate a incêndio.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) disponibilizará um reforço policial nas delegacias de Planaltina e Sobradinho.

Mudanças no trânsito

Para melhor fluidez do trânsito e segurança dos pedestres, serão realizadas intervenções pelos órgãos de trânsito. Todo o local estará sinalizado a partir das 6h. A divisão de ações é importante para que toda a região esteja organizada.

A DF-230, principal via de acesso ao morro, terá sentido único a partir das 12h, no trecho entre a DF-128 seguindo pela DF-230 até a DF-130. Ao término, por volta das 21h, a rodovia terá sentido único do Morro da Capelinha até a DF-130 e duplo sentido DF-128/BR-020.

A PMDF ficará responsável pela DF-230 e atuará para garantir a fluidez do trânsito nas vias externas ao Morro da Capelinha, junto ao DER. A PRF ficará responsável pela BR-020.

“Teremos um grande número de veículos e, com a proximidade da rodovia federal, a atuação da PRF será essencial”, explica o comandante do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRV) da PMDF, tenente-coronel Jamílson Batista.

O primeiro acesso ao Morro da Capelinha será destinado aos pedestres, que seguirão uma rota própria, e a veículos credenciados. Já no segundo acesso será permitida a entrada de ônibus e demais veículos. Nesse ponto, os agentes de trânsito vão orientar os condutores a seguirem para um dos três locais de estacionamento – o geral, o destinado à produção e a figurantes, e o reservado às pessoas com mobilidade reduzida e a idosos, que deverão apresentar a credencial especial. No segundo acesso ao morro, também haverá uma rota de emergência.

O Detran fará a sinalização e o controle de veículos e de pedestres nas quatro vias internas de acesso ao morro. Uma delas será exclusiva para pedestres. As demais serão destinadas ao trânsito de veículos, situações de emergência e para a produção do evento.

Os órgãos de trânsito recomendam que os motoristas cheguem com antecedência e observem a sinalização, o direcionamento dos agentes e estacionem em locais permitidos, para não comprometer o fluxo de pedestres e, principalmente, de veículos de emergência.

Com informações da Agência Brasil