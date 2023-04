Veículo é roubado com criança dentro na Samambaia

A criança foi deixada pelos bandidos na BR 060, o menino já voltou para os braços da família

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) do 11º Batalhão, resgataram uma criança de 5 anos que foi levada por assaltantes na tarde dessa quarta-feira (5), em Samambaia. De acordo com a avó do garoto, seu veículo foi roubado na QR 202 e que os autores levaram o carro com a criança dentro, às 15h50.



A criança foi deixada pelos criminosos na BR 060, vinte minutos depois os policiais encontraram o jovem abrigado em uma oficina na QR 516 em Samambaia Sul.

A vítima foi conduzida para a 26ª DP, onde foi feito o reencontro com os familiares. O veículo não foi localizado.