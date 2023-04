Feriado de Páscoa tem frio e possibilidades de chuva no DF, diz Inmet

A previsão é de pancadas de chuva no DF durante o feriado. Há também possibilidade de ventos intensos e queda de granizo em pontos isolados

Por: Marcos Nailton

[email protected]

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), prevê pancadas de chuvas, trovoadas isoladas e oscilação na temperatura do Distrito Federal durante o feriado de Páscoa. Ao longo das próximas manhãs e tardes, a previsão é de clima quente e abafado, já durante as noites e madrugadas, o ambiente deve permanecer fresco, sendo considerado até frio para algumas pessoas.

A temperatura mínima deve ficar em 16ºC, com a máxima podendo chegar em até 29ºC durante todo o fim de semana. Já a umidade relativa do ar deve ficar entre 55% e 95%. Segundo o meteorologista Olívio Bahia, as pancadas de chuvas durante o feriado podem ser intensas em algumas localidades da capital, podendo provocar algum tipo de transtorno aos moradores.

“Para o pessoal que vai fazer turismo, que viaja para regiões como Pirenópolis ou em outros locais na beira do quadradinho que tem parques e cachoeiras, precisa redobrar a atenção pois há chance de chuvas fortes e raios. Mas esse é um destaque de forma geral, pois não há como confirmar a localidade que poderá cair chuva”, diz.

Olívio ressalta que a possibilidade de pancadas de chuva se deve a variação da temperatura durante o dia. O meteorologista realça que além da probabilidade de ser intensa em algumas regiões, pode acontecer principalmente entre o período da tarde e noite.

Nesta quarta-feira (5), o Inmet emitiu dois avisos. O primeiro é de perigo potencial de tempestade que deve resultar em chuvas entre 20 e 30mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60km/h e queda de granizo. O segundo é de chuvas intensas até às 10 da manhã desta quinta-feira (6), mas que pode ser prorrogado nos próximos dias.

Até a manhã desta quarta-feira (5), choveu pouco no mês de abril, sendo a região do Gama a mais chuvosa, com 38,4 mm, representando 26% do total esperado para o mês inteiro. Normalmente, a média de chuva para o mês de abril na capital é de 145.2 mm.

Olívio conta que as chuvas devem permanecer até o fim de abril, mas dentro da normalidade, já que o mês é considerado o último do tradicional período chuvoso que se inicia em outubro.

“Estamos atravessando o último mês considerado chuvoso no DF pois de maio até setembro começa o período de seca, sendo mais intensos nos meses de junho e julho. No início de maio às plantas e a grama ainda estão verdinhas, mas de junho para julho já vai ficando mais cinzento”, salienta.

Chuvas no mês de Março

Segundo Olívio Bahia, a chuva no DF superou a média de 226mm para o mês de março em alguns pontos da capital, sendo a região de Brazlândia a mais chuvosa, com 246.8mm. A média se manteve abaixo no Gama com 203.8mm, Sudoeste com 144.9mm e Paranoá com 129.4mm. Em Águas Emendadas (Planaltina) choveu pouco, registrando apenas 48.8mm durante todo o mês.

Orientações para a chuva:

Não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;

Não estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda;

Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Em caso de dúvidas, a orientação é buscar ajuda junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.