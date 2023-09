PMDF resgata bebê engasgada com leite materno no Lago Sul

A bebê estava sem respirar, desacordada e com coloração roxa

Uma bebê de apenas 23 dias de vida teve sua vida salva por policiais militares do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) neste domingo (24), em uma ocorrência emocionante no Lago Sul.

Os agentes de segurança estavam em seu posto policial quando avistaram um veículo adentrando a área, buzinando freneticamente e com as luzes altas acesas. Percebendo o desespero dos pais que estavam dentro do carro, os policiais se aproximaram e receberam a informação de que a recém-nascida havia se engasgado com leite materno e estava sem respirar, desacordada e com coloração roxa.

A equipe policial constatou que a bebê estava sem sinais vitais e imediatamente iniciaram a manobra de “Heimlich” para desobstruir as vias aéreas da pequena. Após os primeiros-socorros intensivos, o bebê voltou a respirar normalmente, o que foi um alívio imenso para todos presentes.

Os policiais conseguiram evitar uma tragédia e garantir a sobrevivência da bebê. Posteriormente, eles a acompanharam enquanto se deslocavam para o Hospital Regional do Paranoá, monitorando constantemente seu estado de saúde.