PMDF frustra rolezinho de moto programado pelas redes sociais na Granja do Torto

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) frustrou um “rolezinho de moto” programado para ocorrer na madrugada de sábado (24) para domingo (25), em Brasília. O evento, anunciado por meio de um perfil em rede social, tinha o ponto de encontro marcado para a Granja do Torto, por volta da meia-noite.

O 3º Batalhão da PMDF tomou conhecimento do anúncio e solicitou apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) para conter qualquer atividade ilegal associada ao rolezinho.

Enquanto as equipes se deslocavam para o local, foram abordadas seis motocicletas. Entre os condutores, um deles estava sem habilitação e tinha um mandado de prisão em aberto, sendo imediatamente encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia.

Em outro ponto, próximo ao balão da Granja do Torto, vinte motocicletas foram abordadas. Dessas, uma estava sem licenciamento anual, com placa adulterada e o condutor inabilitado.

Além disso, mais 15 motocicletas foram guinchadas para o depósito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) por diversas irregularidades.

A perícia do Batalhão de Trânsito da PMDF foi acionada para apoiar a viatura policial que foi abalroada por uma das motocicletas envolvidas no rolezinho. Essa mesma viatura chegou a abordar outra moto relacionada ao mesmo evento, ambas com placas adulteradas e o condutor da moto envolvida no acidente também estava sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).