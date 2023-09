Atropelamento no Recanto das Emas deixa duas pessoas feridas

Ao chegarem à cena do incidente, a equipe de socorro do CBMDF se deparou com as duas vítimas do acidente

Na noite de sexta-feira (24), um atropelamento ocorreu na Avenida Central, altura da quadra 113, próximo à Clínica da Família, no Recanto das Emas, levando duas pessoas ao hospital. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) respondeu à chamada de emergência às 22h12, mobilizando três viaturas para o local. Ao chegarem à cena do incidente, a equipe de socorro do CBMDF se deparou com as duas vítimas do acidente, um pedestre e o condutor de uma motocicleta Honda CG, de cor branca. Leia também Aquicultura do DF recebe certificado de monitoramento de doenças

Semana começa com 227 vagas nas agências do trabalhador

Campanha no metrô alerta para a violência contra a mulher A primeira vítima, um jovem, de 24 anos, condutor da motocicleta, estava consciente e orientado, mas apresentava suspeita de fratura de fêmur e escoriações na face. Ele foi prontamente atendido pelos socorristas e transportado para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBB) para receber tratamento médico. A segunda vítima, um senhor, de 52 anos, que era o pedestre envolvido no acidente, também foi atendido pela equipe de socorro do CBMDF. Ele estava consciente, porém desorientado, e apresentava uma fratura exposta na perna esquerda, traumatismo cranioencefálico e ferimentos na face. Assim como o condutor da motocicleta, o senhor foi transportado para o IHBB, onde recebeu atendimento médico especializado.