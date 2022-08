PMDF resgata criança em situação de abandono no Riacho Fundo II

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resgatou uma criança em situação de abandono e maus tratos, na QN 12D, no Riacho Fundo II

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resgatou uma criança em situação de abandono e maus tratos, na QN 12D, conjunto 4, no Riacho Fundo II.

A equipe realizava patrulhamento quando foi acionada para atender uma ocorrência de possível maus tratos e abandono de incapaz.

No local, verificou-se que havia uma criança em estado de abandono em uma residência, sem nenhum higiene.

Com o apoio de um morador do prédio, conseguiu contato com a criança, que confirmou ter apenas seis anos, que estava em casa sozinho durante todo o dia e que havia comido apenas uma fruta durante este período.

A criança morava com a mãe de 24 anos, a mesma saia para trabalhar e deixava a criança trancada em casa.

O Conselho Tutelar foi acionado e a criança foi levada à 27ª DP.