PCDF realiza Operação Arrremate para desarticular organização criminosa

A PCDF deflagrou a Operação Arremate, para desarticular uma organização oriunda do estado de SP, responsável por crimes de estelionato na web

Nesta quarta-feira, 10, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 23ª DP, com apoio da Polícia Civil de São Paulo (PCSP), deflagrou a Operação Arremate, para desarticular uma organização criminosa, denominada Ocrim, oriunda do estado de São Paulo, responsável por praticar inúmeros crimes de estelionato contra usuários da web, na modalidade de golpe conhecido como falso leilão.

De acordo com o apurado, os golpistas, por meio de propagandas e/ou pagamento de taxas que concedem preferência de indicação nos mecanismos de busca da internet, criaram um site falso, totalmente estruturado, o qual era indicado quando relacionado a argumentos de pesquisa do tipo: “site leilão Detran DF”.

O site, apesar de possuir todas as características do site governamental do Órgão de Trânsito do Distrito Federal, não correspondia ao domínio web oficial, e induzia a erro o usuário web, pela semelhança e pelo retorno da pesquisa como primeira opção.

Ao ser atraído para a página, o usuário web encontrava diversas opções de veículos com preços convidativos, de modo que acabava realizando um cadastro — com o envio de dados e documentos pessoais e, posteriormente, recebia o retorno por meio de telefone de um membro da Ocrim, afirmando que o cadastro encontrava-se aprovado e apto para realizar lances em um ou vários lotes do falso leilão.

Posteriormente, os usuários que realizaram lances em lotes do falso leilão recebiam uma comunicação de que as propostas ofertadas foram vencedoras e obtinham um documento com todas as características do suposto lote arrematado, sendo orientados a efetuarem o pagamento por pix ou boleto bancário, consumando-se, assim, o golpe.

Algumas vítimas perderam mais de R$ 60 mil reais nos golpes.

Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária na cidade de São Paulo.

De acordo com o Delegado-chefe da 23ªDP, Gustavo Farias, até o momento, foram aprendidos na Operação Arremate aproximadamente R$ 130 mil reais em espécie e um carro avaliado em R$ 90 mil reais.