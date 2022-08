Saiba como negociar débitos com a Neoenergia Brasília sem sair de casa

Ao acompanhar os avanços tecnológicos, a Neoenergia Brasília passou a receber também o pagamento das faturas de energia via Pix

A distribuidora de energia Neoenergia expandiu seus canais de atendimento com o objetivo de aumentar a comodidade dos seus clientes. Hoje, mais de 125 mil famílias do DF podem, por exemplo, usar o Auxílio Brasil e parcelar a conta de luz em até 24 vezes.

Com a internet cada vez mais presente na vida das pessoas, a digitalização do atendimento facilita os consumidores que buscam uma melhor prestação de serviço das empresas. Alinhada a essa nova realidade, a Neoenergia Brasília modernizou e expandiu os meios de acesso aos serviços da distribuidora, entre eles a negociação de débitos. No site da distribuidora, dentro do menu “Atendimento” e, em seguida, “Negociação de dívidas”, os clientes têm acesso a diversas possibilidades para ficar em dia com a concessionária. Uma delas é por meio do Auxílio Brasil. Hoje, em todo o Distrito Federal, mais de 125 mil famílias podem usar o benefício para parcelar a fatura de luz em até 24 vezes pelo Cartão Virtual Caixa Elo.

Isso sem falar na parceria com a Flexpag, empresa de tecnologia especializada em soluções digitais. Com ela também é possível quitar faturas por meio de cartões crédito, à vista, e com parcelamento em até 24 vezes.

E não é só isso. Caso o cliente não queira ou tenha a possibilidade de utilizar o cartão de crédito, ele pode parcelar em 11 vezes diretamente na conta de energia. Ele recebe o valor das parcelas juntamente com o consumo mensal de energia na fatura.

A distribuidora também disponibiliza um número de Whatsapp para o atendimento aos seus clientes. Pelo número (61) 3465-9318, o consumidor pode ter acesso a segunda via das suas faturas que estão em aberto e verificar as possibilidades de negociação.

Pix

Ao acompanhar os avanços tecnológicos, a Neoenergia Brasília passou a receber também o pagamento das faturas de energia via Pix. A modalidade está disponível apenas aos clientes que recebem a conta por e-mail. Quem ainda não é cadastrado, pode solicitar o serviço pelo Whatsapp ou pelo site da concessionária.

“A modernização dos nossos canais de atendimento proporciona maior comodidade e possibilidades de escolha aos nossos clientes. A fatura digital, por exemplo, além de ser mais prática, contribui com o meio ambiente pois diminui a emissão de papel”, reforça Gustavo Alvares, diretor-superintendente de Relacionamento com Clientes da Neoenergia Brasília.

Lojas físicas

A Neoenergia Brasília oferece também outros seis pontos fixos de atendimento presencial – no Paranoá, em Planaltina, São Sebastião, Taguatinga, Samambaia e no Lago Sul, sem necessidade de agendamento. Outra possibilidade são os sete postos do Na Hora, além do atendimento itinerante nas sedes das administrações regionais.