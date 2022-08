CBMDF atende incêndio em veículo automotor na BR 020

Na noite desta quinta-feira, 09, o CBMDF atendeu a uma ocorrência referente a um incêndio em veículo de passeio na BR 020, em Sobradinho, DF

Na noite desta quinta-feira, 09, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empregando 03 viaturas e 14 militares, referente a um incêndio em veículo de passeio na altura do Bar do Mocotó, BR 020, em Sobradinho, DF.

Não se tem informações sobre o que provocou o acidente, mas o carro bateu em um bloco de concreto no canteiro central da rodovia, o que ocasionou o giro do veículo e posteriormente o seu incêndio.

Quando o CBMDF chegou no local, encontrou o condutor do Chevrolet Cobalt, o Sr. R. R. L. de 38 anos, já fora do carro, ele foi retirado do veículo por populares que passavam por ali. O motorista seguia em direção a Planaltina e estava sozinho.

Enquanto uma equipe combatia o incêndio no veículo, a outra fazia os primeiros socorros à vítima. O motorista estava consciente, orientado e estável; sentia dores no pescoço, costas e barriga, assim como apresentava sinais de fratura nas pernas.

Após os procedimentos protocolares para o trauma ainda na cena do acidente, o condutor foi encaminhado para o Hospital de Base de Brasília.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para o local.