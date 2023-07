PMDF recupera veículo roubado de motorista de aplicativo em Ceilândia

A ação ocorreu após receberem informações sobre o roubo de um Renault Clio por quatro indivíduos

Na noite desta terça-feira (4), policiais militares conseguiram recuperar um veículo que havia sido roubado de um motorista de transporte por aplicativo. A ação ocorreu após receberem informações sobre o roubo de um Renault Clio por quatro indivíduos no bairro Sol Nascente.

Uma das viaturas avistou o veículo no P Norte e deu ordem de parada, porém, os suspeitos ignoraram a ordem e iniciou-se uma perseguição. Durante o acompanhamento, os policiais acreditavam que a vítima ainda estava no interior do automóvel, sem saber que o motorista havia sido amarrado em um matagal no Sol Nascente.

Após alguns minutos, a perseguição culminou em uma abordagem na avenida principal, nas proximidades da QNP 17. Os três menores de idade e um adulto que estavam no veículo foram revistados. Durante a busca no interior do carro, os policiais encontraram uma arma de fabricação caseira, calibre 12, juntamente com todos os objetos roubados do motorista.

Tanto a vítima quanto os suspeitos foram encaminhados à delegacia para o registro da ocorrência. A ação rápida e eficiente dos policiais militares resultou na recuperação do veículo roubado e na apreensão dos envolvidos.