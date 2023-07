CBMDF controla incêndio em caminhão que transportava carga viva

A ação mobilizou três viaturas e treze militares para lidar com a emergência

No início da noite de terça-feira (5), por volta das 19h56, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para uma ocorrência de incêndio em um caminhão carregado com bovinos.

Ao chegarem ao local, as equipes de socorro se depararam com um caminhão VOLVO FH 46 de cor verde, conduzido pelo motorista de 27 anos. O motorista, durante o deslocamento, percebeu que as rodas do último eixo traseiro da carreta estavam pegando fogo e, imediatamente, solicitou auxílio ao CBMDF. Ele iniciou o combate às chamas utilizando aparelhos extintores, contando também com a ajuda de populares que passavam pelo local.

Os bombeiros agiram rapidamente e conseguiram controlar o incêndio, evitando que se alastrasse e causasse danos maiores. A equipe realizou a extinção completa das chamas e efetuou o resfriamento das áreas aquecidas do caminhão, garantindo a segurança dos animais que estavam a bordo.