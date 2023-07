Atropelamento no Setor Leste do Gama deixa um homem gravemente ferido

O homem ferido encontrava-se inconsciente e em estado grave, apresentando traumatismo cranioencefálico e fratura na perna esquerda

Na noite da última terça-feira (5), por volta das 20h35, uma ocorrência grave mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Duas viaturas e oito militares foram empenhados para atender um acidente na quadra 15, em frente ao Bar do Paraíba, no Setor Leste do Gama.

Ao chegarem ao local, a equipe de socorro deparou-se com o um homem de 53 anos, caído ao solo após ser atropelado por uma motocicleta. O homem encontrava-se inconsciente e em estado grave, apresentando traumatismo cranioencefálico e fratura na perna esquerda. Rápidas ações foram tomadas para estabilizá-lo, e em seguida, ele foi transportado para o Hospital Regional de Santa Maria.

O motocicleta de 28 anos recebeu atendimento médico, porém, não foram divulgados detalhes sobre seu estado de saúde. O SAMU 129 foi responsável por transportá-lo ao hospital.