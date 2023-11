PMDF recupera moto roubada na Estrutural

Após a abordagem e revista, o homem, incapaz de explicar a procedência da motocicleta, admitiu tê-la adquirido por R$1.500,00 com a intenção de revenda

As equipes do Grupo Tático Operacional (GTOp) 35 receberam uma denúncia de que um homem estaria tentando comercializar uma moto, produto de furto, para a legítima proprietária no estacionamento de um supermercado, na Estrutural.

A vítima, que teve sua motocicleta roubada, em 20 de outubro de 2023, na área da Asa Sul, identificou um anúncio suspeito nas redes sociais e prontamente buscou a assistência da Polícia Militar. O contato foi feito, e a proprietária informou detalhes sobre o indivíduo que tentava vender sua moto.

A equipe de inteligência agiu rapidamente, identificando o suspeito no local indicado. As equipes do GTOp 35 foram acionadas, aproximaram-se com discrição e atuaram com eficácia quando o indivíduo tentou fugir.