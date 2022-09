PMDF recupera carros roubados no Valparaíso e UnB

Segundo a corporação, o motorista do veículo disse ter comprado o carro por R$ 10 mil, correspondente a menos da metade do valor de mercado

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou ontem (23) dois carros roubados em diferentes pontos da cidade.

O primeiro foi roubado no Valparaíso, em julho, mas encontrado apenas no Núcleo Bandeirante.

Segundo a corporação, o motorista do veículo disse ter comprado o carro por R$ 10 mil, correspondente a menos da metade do valor de mercado.

Além do motorista, outras três pessoas estavam dentro do veículo e disseram que estavam indo trabalhar no Plano Piloto.

O grupo foi levado para a 21ª Delegacia de Polícia. O homem que comprou o carro foi autuado por receptação.

UnB

Outro carro recuperado pela PMDF foi roubado no campus Darcy Ribeiro da UnB. Este foi encontrado na quadra 304 da Asa Norte.

Ainda de acordo com a corporação, por volta das 18h20 uma equipe foi acionada para averiguar um roubo de carro por dois homens armados com uma faca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pouco depois, o veículo foi avistado trafegando pela W3 Norte, em direção à Asa Sul. A equipe então passou a perseguir o carro, que acabou batendo em outro veículo na 304.

Ambos os suspeitos eram menores de idade e foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente I.

Veja o vídeo da perseguição: