Carro capota após batida na EPTG

No carro que capotou, apenas a passageira se feriu e foi transportada para o hospital com suspeita de fratura do braço direito

Um carro capotou e colidiu com uma árvore após uma batida na manhã deste sábado (24), na EPTG, sentido Taguatinga. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), no carro que capotou, apenas a passageira se feriu e foi transportada para o hospital com suspeita de fratura do braço direito. Leia também Motorista morre após bater carro em outdoor

Ainda de acordo com a corporação, nenhum dos dois motoristas se feriu. Não há informações sobre a dinâmica do acidente. Veja os vídeos: Para o atendimento, uma faixa da via precisou ser interditada e o trânsito é pesado no momento. Aguarde mais informações