Rede pública de saúde do DF oferece prevenção para problemas oftalmológicos

As consultas regulares ao oftalmologista são fundamentais para a saúde ocular. A recomendação é que os exames sejam realizados anualmente, principalmente após os 40 anos.

Segundo o oftalmologista Danillo Almeida, gerente dos Serviços Cirúrgicos do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), os problemas mais comuns que afetam a visão incluem ametropias (miopia, hipermetropia e astigmatismo), catarata, glaucoma e retinopatia diabética.

“Muitas dessas doenças se desenvolvem de forma silenciosa. Glaucoma e retinopatia diabética, por exemplo, não costumam apresentar sintomas no início, mas podem levar à cegueira se não forem tratadas a tempo. Consultar um oftalmologista regularmente é a melhor forma de se proteger”, explica o médico.

No Hospital de Base, além dos atendimentos de emergência e alta complexidade, são realizados exames pré-operatórios, cirurgias de catarata, avaliação de fundo de olho e cirurgias para casos graves de glaucoma. Danillo reforça que a maioria dos pacientes com glaucoma pode ser tratada com colírios, sem necessidade de cirurgia, ao contrário da catarata, cujo tratamento é essencialmente cirúrgico.

Outro problema comum, especialmente no inverno, são as conjuntivites, geralmente causadas por vírus. O médico alerta sobre os riscos do uso indiscriminado de colírios antibióticos sem orientação especializada.

Quando procurar o oftalmologista

Crianças

⇒ Primeira consulta entre 6 meses e 1 ano, para avaliar o desenvolvimento visual

⇒ Aos 3 anos, exame completo antes da fase escolar

⇒ A partir dos 6 anos, consultas anuais

Para adultos

⇒ Exames a cada dois anos, ou conforme orientação médica

⇒ Após os 40 anos, todos devem fazer avaliação para detecção precoce do glaucoma

⇒ Quem tem histórico familiar de glaucoma deve iniciar o rastreio aos 35 anos

Para idosos

⇒ A partir dos 65 anos, o ideal é manter consultas anuais

⇒ Pacientes com doenças crônicas, como diabetes ou hipertensão, devem redobrar os cuidados, realizando exames com maior frequência.

*Com informações do IgesDF