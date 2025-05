Parque Ana Lídia passará por manutenção geral a partir do dia 26

O Parque Ana Lídia, localizado no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, passará por uma grande operação de manutenção entre os dias 26 e 30 de junho.

A ação integra os esforços do Governo do Distrito Federal (GDF) para valorizar áreas públicas de convivência e lazer, por meio da união de forças entre a Secretaria de Esporte e Lazer, a Secretaria do Trabalho, a Secretaria de Governo, a Novacap e a administração do Parque da Cidade.

“Já estamos alinhando com a Novacap a implantação de novos brinquedos, que proporcionarão ainda mais opções para nossas crianças. Os brasilienses podem aguardar ansiosamente por um Parquinho Ana Lídia ainda mais bonito e acolhedor”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

Entre as obras previstas estão a reforma e pintura de brinquedos, incluindo o tradicional Castelinho, além da limpeza completa das instalações. A Secretaria de Esporte também prepara a abertura de licitação para reativar a lanchonete do espaço.

“O GDF está unido. Secretaria de Esporte, Secretaria do Trabalho e Secretaria de Governo estão trabalhando em conjunto. O parque está sendo planejado; após a reforma dos brinquedos tradicionais, que têm um valor sentimental para várias gerações de brasilienses, já estava no nosso cronograma de revitalização a atualização de todos os espaços infantis dentro do parque. Estamos atendendo a um pedido do governador Ibaneis para reforçar essas revitalizações e o cuidado especial”, destacou o administrador do Parque da Cidade, Todi Moreno.

Com forte valor afetivo para a população de Brasília, o Parquinho Ana Lídia é um dos espaços infantis mais visitados da capital. A iniciativa reforça o compromisso do GDF em cuidar do patrimônio público e oferecer áreas seguras e atrativas para as famílias brasilienses.

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF)