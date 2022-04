PMDF prende suspeitos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Ceilândia

Nesse sábado, policiais militares efetuaram a prisão de um suspeito que portava uma pistola calibre 380 com 10 munições

Na noite desse sábado, 16, policiais militares do 10.º BPM efetuaram, em Ceilândia, a prisão de um suspeito que portava uma pistola calibre 380 com 10 munições, além de um recipiente com mais 86 munições e algumas porções de drogas.

Um equipe do Grupo Tático Operacional de Ceilândia patrulhava as ruas do Setor Habitacional Sol Nascente, quando avistaram um grupo, que ao avistarem a viatura, saíram correndo, assim alertando os policiais presentes.

Os policiais realizaram a abordagem do grupo, um dos suspeitos, preso em flagrante, portava uma arma, munições e droga. Todos os envolvidos foram levadas para a Delegacia de Polícia.

Outros casos

Esse não foi o único caso essa semana, de apreensão feita pela polícia do Distrito Federal de suspeitos, portando armas e drogas.

Na quinta-feira, 14, um ponto de drogas foi desarticulado no Riacho Fundo. Já na quarta-feira, 13, um adolescente foi preso em flagrante na Rodoviária por estar portando 215 comprimidos de Flunitrazepam e no mesmo dia, um arsenal de armas sem documentação foram apreendidas no Vicente Pires.