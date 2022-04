Atropelamento de ciclistas, deixa um óbito e uma vítima em estado grave em Santa Maria

Nesse domingo uma mulher foi presa em flagrante por embriaguez ao volante após se envolver em uma acidente com uma bicicleta

Na manhã desse domingo, 17, uma mulher foi presa em flagrante por embriaguez ao volante após se envolver em uma acidente com uma bicicleta deixando uma vítima morta e a outra em estado grave. O acidente aconteceu na Quadra 517, próximo à Assembleia de Deus, sentido ao Galpão de recicláveis em Santa Maria.

O senhor que estava na bicicleta, não foi identificado, e seu óbito foi constado ainda no local. A senhora V.R, de cerca de 40 anos, estava com ele, estava consenciente, porém desorientada e instável. Ela foi levada ao Hospital Regional de Santa Maria, apresentando ferimento no crânio, suspeita de TCE (traumatismo cranioencefálico), fratura no membro inferior esquerdo e escoriações pelo corpo.

Imagem: Reprodução/ Polícia Militar do Distrito Federal

A condutora S.M.S.A, 36 anos, estava dirigindo um GM Corsa de cor cinza e não teve nenhum ferimento. Ela parou o veículo a 500 metros do local e quando questionada pelos militares do Corpo de Bombeiros do DF, relatou não ser lembrar de como tudo aconteceu. Ao ser submetida ao teste de alcoolemia que constatou a embriaguez.

Após um desentendimento com os policiais militares foi conduzida a 20ª Delegacia.

Durante o atendimento uma das faixas de rolamento da via foi interditada e permaneceu aos cuidados da PMDF.