Capotamento de veículo na BR 070 deixa 2 vítimas, uma em estado grave

Neste domingo, o Corpo de Bombeiros Militar do DF atendeu uma ocorrência de capotamento de veículo no km 12 da BR 070, sentido Ceilândia

Na manhã deste domingo, 17, o Corpo de Bombeiros Militar do DF atendeu uma ocorrência de capotamento de veículo no km 12 da BR 070, sentido Ceilândia. Ao chegarem na cena do acidente, os bombeiros encontraram o veículo capotado com duas pessoas no veículo e uma pessoa andando no local.

O condutor do veículo, um VW Jetta de cor prata, era o senhor D.R.O de 22 anos que não teve nenhum ferimento, e no momento que os bombeiros chegaram para realizar o atendimento, estava caminhando no local.

A senhora T.R.C.S de 22 anos, foi encontrada dentro do veículo, ao ser atendida estava consciente e estável, porém foi encaminhada pelo SAMU a Unidade de Pronto Atendimento da Ceilândia, por apresentar exposta no pé direto.

O senhor A.O.S.G, 21 anos, também estava dentro do veículo, foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia, inconsciente e instável, com suspeita de traumatismo crânio encefálico e apresentando sinais de hemorragia interna.

A causa do acidente não foi divulgada.

A Polícia Rodoviária Federal esteve presente no local para interditar uma faixa e controlar o trânsito.