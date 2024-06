PMDF prende suspeito de roubo a entregador dos Correios em Samambaia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), prendeu um homem envolvido em um roubo com restrição de liberdade contra um entregador dos Correios. O crime ocorreu na quarta-feira, 19, quando o funcionário estava realizando entregas em um condomínio na Samambaia.

Após finalizar uma entrega e retornar ao veículo, o entregador foi rendido por um homem que o levou para uma área de mata.

No local, havia um veículo com outro cúmplice esperando para transferir todas as encomendas do carro dos Correios. Após a transferência, o funcionário foi abandonado.

O veículo dos Correios estava cheio de encomendas, pois aquela seria a primeira entrega do dia.

Com as imagens de câmeras de segurança, foi possível identificar o modelo e a placa do veículo usado no crime. Foi verificado que a placa do veículo possivelmente seria clonada.

Os policiais do 11º Batalhão intensificaram o policiamento na região e localizaram o veículo por volta das 00h10 desta sexta-feira, 21, na QR 429 de Samambaia.

Foi confirmado que o carro era roubado e a placa clonada.

Durante buscas na casa do suspeito, foram encontrados uma arma de fogo, nove cartuchos de munição e várias mercadorias roubadas durante o assalto do dia 19.

Entre os itens recuperados estavam mais de duzentas mercadorias, incluindo joias, celulares, relógios, drone, capacetes, tênis, macacão automobilístico, AirPods, máquinas de cartão, perfumes e suplementos alimentares.

O autor, que possui diversas passagens por roubo e estava foragido da Justiça por não ter retornado de uma “saidinha”, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal para as devidas providências.