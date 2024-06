UnDF e IPEDF assinam acordo de cooperação técnica

A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) e o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), assinaram um acordo de cooperação técnica e operacional (ACT) com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de ações estratégicas de caráter formativo para a comunidade acadêmica da unidade de ensino.

A parceria focará dois aspectos: apoio interinstitucional para atividades de ensino, pesquisa e extensão; e acesso e promoção dos espaços e serviços no DF e Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride-DF) nos quais o IPEDF e a UnDF atuem. A assinatura simbólica ocorreu nesta sexta-feira (21) no Campus Norte da instituição de ensino.

“Vejo nascer uma parceria importante a partir da união de esforços e do trabalho das equipes do IPEDF e da UnDF; ambos os órgãos têm intimamente em sua missão institucional subsidiar a proposição de políticas públicas essenciais ao desenvolvimento regional do DF. UnDF e IPEDF fortalecem a rede de pesquisa e a qualificação das bases científicas, tecnológicas e de inovação distritais para apoio às áreas essenciais e urgentes à sociedade”, explicou Simone Benck, reitora pro tempore da instituição de ensino.

A partir de um plano de trabalho que contemplará o objeto do acordo, justificativas, objetivos, atribuições das partes e cronograma de execução, entre outros, as instituições poderão realizar, avaliar e monitorar as atividades pactuadas entre elas. Entre as ações inicialmente previstas estão as saídas de campo para cenários de prática, modalidade presente nas metodologias problematizadoras, que oportuniza aprendizados reais, atuando como facilitadora na interação dos estudantes com o meio ambiente em situações reais.

“A gente considera essencial a assinatura desse acordo porque a instituição tem uma gama enorme de possibilidades para trabalhar com o instituto. Foi um ato de coragem do governador Ibaneis Rocha de criar essas duas novas instituições. Destaco que as portas do IPEDF estão abertas, visitem nosso portal e conheçam nossos produtos. Fica o desafio de ver as ações florescerem e gerar bons frutos para toda sociedade”, ressaltou Manoel Clementino Barros, diretor-presidente do IPEDF.

Apoio à pesquisa

Outros dois pontos importantes do ACT são a promoção de políticas que contribuam para a inclusão social, o desenvolvimento sustentável e a criação de soluções inovadoras para o desenvolvimento local, ponto presente nos objetivos de implantação da UnDF, e o fomento à organização de eventos técnico-científicos para divulgação dos conhecimentos produzidos ao longo da parceria, estimulando a curiosidade epistemológica dos estudantes.

A UnDF se responsabilizará pela promoção da parceria, desenvolvimento de trabalhos pedagógicos, acompanhamento de atividades no órgão, formações continuadas para servidores vinculados ao IPEDF, seminários, cursos de extensão, workshops e outras atividades educacionais para profissionais da Secretaria de Economia do DF. O IPEDF, por sua vez, compartilhará, entre outros conhecimentos, as bases de dados relevantes para atividades de ensino, pesquisa e extensão da UnDF, participará da elaboração de editais da parceria UnDF/IPEDF e promoverá a divulgação da parceria, bem como os pontos previstos na assinatura do plano de trabalho.

*Com informações da Agência Brasília