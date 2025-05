PMDF prende homem por tráfico de drogas e posse ilegal de armas no Residencial do Bosque

Na noite de sexta-feira (16), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo no Residencial do Bosque.

A operação foi realizada pela equipe da RP 41, com base em informações repassadas pelo serviço de inteligência.

Durante a ação, os policiais encontraram dois armamentos na residência: uma espingarda Winchester, modelo 1892, calibre .44, acompanhada de 56 munições, e um revólver Rossi calibre .38, com 27 munições.

Além das armas, os agentes apreenderam uma significativa quantidade de entorpecentes. Foram localizadas cerca de 111 porções de skunk, totalizando aproximadamente 1,5 kg da droga, além de 46 gramas de haxixe, distribuídas em uma porção maior e 18 menores. Também foram recolhidas 20 porções de cocaína, somando cerca de 100 gramas.

Materiais utilizados na preparação e comercialização dos entorpecentes também estavam no local: três balanças de precisão, papel filme, embalagens, uma tesoura e três toucas ninja.

O suspeito foi detido e encaminhado à 30ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.