PM recupera carro roubado e prende suspeito em flagrante no Itapoã

Na noite desta sexta-feira (16), a Polícia Militar do Distrito Federal recuperou um carro roubado e prendeu um homem de 26 anos no Itapoã. A ação foi realizada por policiais do Grupo Tático Motociclístico do 20º Batalhão (GTM 40), por volta das 20h45.

O veículo, um Peugeot 207, havia sido roubado em Luziânia (GO) e estava circulando nas imediações do Paranoá.

Com base em informações recebidas, os militares intensificaram o patrulhamento e localizaram o automóvel entre as quadras 326 e 328 do Itapoã, estacionado em via pública e com sinais de colisão.

Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito abandonou o carro e tentou fugir a pé, pulando muros de residências próximas. Após buscas, ele foi localizado escondido no quintal de uma casa. Mesmo oferecendo resistência à abordagem, acabou sendo detido.

O homem foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.