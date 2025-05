Colisão frontal deixa quatro feridos em Planaltina-GO

Nesta sexta-feira (16), uma colisão frontal envolvendo dois veículos, um deles conduzido por um menor, deixou quatro pessoas feridas na região de Planaltina de Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o chamado foi atendido às 19h19, com o emprego de seis viaturas para prestar socorro às vítimas.

Ainda conforme o CBMDF, a colisão envolveu um Hyundai HB20 prata e um Fiat Siena EL Flex cinza. Duas pessoas ocupavam o Fiat Siena EL Flex cinza. O condutor, de 17 anos, foi transportado consciente e orientado ao Hospital Regional de Sobradinho com dores no quadril e pernas. O passageiro era uma criança, de 9 anos, que estava consciente e orientada, apresentando fratura na perna esquerda e no braço direito, além de ferimentos na face.

No HB20 haviam duas pessoas. A condutora, de 47 anos, foi encontrada consciente e orientada, com ferimento ativo no abdômen e uma fratura no pulso direito. Ela foi transportada para o Hospital Regional de Planaltina. Já a passageira do veículo, de 44 anos, também estava consciente e orientada, afirmando sentir dores no ombro direito e tornozelo esquerdo. Foi encaminhada para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal.

Devido à gravidade da ocorrência e à necessidade de atendimento às vítimas, a via foi totalmente interditada, impactando o tráfego na região.

A dinâmica do acidente ainda é desconhecida.

O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).