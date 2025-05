Projeto estimula aleitamento materno nas creches do DF

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), em parceria com a Secretaria de Educação (SEE-DF), realizou o evento Creche Amiga da Amamentação nesta sexta-feira (16) na Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências de Saúde (Fepecs). A intenção foi promover e facilitar a continuidade do aleitamento materno para crianças matriculadas em creches da rede pública e conveniada.

A iniciativa visa garantir condições adequadas para que as mães possam continuar amamentando seus filhos, mesmo após o início da vida escolar. Para isso, estão sendo promovidas formações com profissionais das unidades educacionais, além da orientação às famílias quanto ao manejo adequado do leite materno, com destaque para a ordenha, o armazenamento e a oferta nas instituições.

“Nosso objetivo é apoiar as creches na criação de um ambiente acolhedor e preparado para receber o leite materno, criando condições que estimulem e viabilizem a manutenção do aleitamento materno até dois anos ou mais, conforme recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)”, explica Carolina Gama, da Coordenação de Alimentação e Nutrição (Gesnut) da SES-DF.

O projeto também é uma resposta às dificuldades observadas em estudo promovido pela Secretaria de Educação, que revelou a carência de espaços apropriados para a amamentação e para o armazenamento do leite materno em algumas unidades de ensino. A partir dos dados, encontros com gestores e profissionais das creches foram realizados para sensibilizar e capacitar sobre a importância da amamentação continuada.

Hellen Paula Mota, diretora do Centro Comunitário da Criança, que atende 967 crianças de até 3 anos em regiões como Ceilândia, Por do Sol e Sol Nascente, relata as mudanças ocorridas após o início da parceria com a SES-DF. “Hoje temos salas de amamentação em todas as unidades. Realizamos rodas de conversa com as famílias e incentivamos a ordenha e o envio do leite materno. Notamos uma diferença significativa na saúde, imunidade e desenvolvimento das crianças”.

A experiência mostra que, mesmo em contextos de vulnerabilidade, é possível promover boas práticas quando há informação, acolhimento e compromisso com a primeira infância. “O aleitamento é uma estratégia de proteção à saúde infantil, reduzindo o risco de doenças, fortalecendo o vínculo mãe-bebê e contribuindo para o pleno desenvolvimento cognitivo e emocional”, reforça Carolina Gama.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e como complemento até os 2 anos ou mais. No Brasil, na maior parte das empresas, a licença-maternidade é de quatro meses, o que torna a amamentação um desafio para muitas mães.

O Creche Amiga da Amamentação segue em expansão, com a expectativa de beneficiar cada vez mais famílias do DF. A estimativa é que mais de cinco mil crianças sejam impactadas com as ações do projeto nas creches públicas e conveniadas da capital.

Mães preparadas

Para garantir a quantidade de leite materno suficiente para a criança na ausência da mãe, vale começar o estoque cerca de 15 dias antes do término da licença-maternidade. A ordenha pode ser feita manualmente, ou com a ajuda de uma bombinha (manual ou elétrica). No caso das elétricas, a lactante também tem a opção de alugar o aparelho em locais especializados ao invés de comprar.

Antes de fazer a coleta, é necessário lavar as mãos e os braços até o cotovelo com água e sabão e as mamas com água. É indicado ainda cobrir os cabelos, a boca e o nariz. Os recipientes que receberão o leite devem ser fervidos e secos naturalmente descansando sobre um pano limpo.

Depois de retirar o leite, basta fechar bem, anotar no frasco a data e a hora da coleta e guardá-lo na geladeira ou freezer, cuja validade é de 24 horas e de até 15 dias, respectivamente. Para descongelar, é preciso tirar o frasco com antecedência da geladeira e esperar o processo natural.

Benefícios do aleitamento materno

→ Protege contra infecções respiratórias e diarreia

→ Reduz riscos de alergias e doenças crônicas

→ Favorece o desenvolvimento neurológico

→ Estimula o vínculo afetivo entre mãe e bebê

*Com informações da Agência Brasília