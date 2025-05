HRSM promove ação de conscientização sobre abuso e exploração sexual infantil

A equipe do Centro de Especialidades para Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual, Familiar e Doméstica – Cepav Flor do Cerrado – promoveu, nesta sexta-feira (16), uma ação informativa em diversos setores da unidade. A iniciativa pretendeu conscientizar pacientes e acompanhantes do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio.

Os profissionais estiveram nas principais portas de entrada do hospital, levando orientações sobre como agir em casos de violência, onde buscar ajuda, os tipos mais comuns de agressão e as formas de denúncia. A atividade percorreu o ambulatório, pronto-socorro adulto e infantil, centro obstétrico, radiologia, laboratório, portaria central e Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), com atenção especial às mães internadas. Durante a ação, também foram distribuídas cartilhas educativas sobre o tema.

O chefe do Cepav Flor do Cerrado, Ronaldo Lima Coutinho, ressaltou a importância de levar esse diálogo à população. “Nosso objetivo é reforçar as orientações aos pais sobre a prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes”, afirmou.

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes busca sensibilizar e mobilizar a sociedade no enfrentamento dessa grave violação de direitos. A data também destaca a importância da denúncia, da proteção integral e do fortalecimento da rede de apoio, que envolve famílias, escolas, comunidades e profissionais de diversas áreas.

Vinculado ao HRSM, o Cepav Flor do Cerrado é uma estrutura essencial da rede de saúde e proteção social, oferecendo cuidado integral às vítimas de diferentes formas de violência — incluindo sexual, física, psicológica, doméstica e negligência.

De acordo com Ronaldo Coutinho, entre janeiro e abril de 2025, o serviço registrou 1.430 atendimentos, sendo 998 voltados a crianças e adolescentes. Desse total, 99 eram meninos e 899 meninas. Também foram identificados 159 novos casos no período, dos quais 72 envolveram esse público infantojuvenil.

O centro oferece escuta qualificada e atendimento psicológico, social e de enfermagem. O trabalho tem como foco reduzir o sofrimento psíquico, prevenir agravos à saúde física e mental, acolher de forma humanizada e evitar a revitimização durante os atendimentos.

Tipos de violência sexual

* Assédio sexual: proposta de relação sexual, geralmente feita por alguém que utiliza sua posição de poder para chantagear ou ameaçar a vítima.

* Abuso sexual verbal: envolve conversas com conteúdo sexual direcionadas a crianças ou adolescentes, com a intenção de chocar ou despertar interesse precoce.

* Exibicionismo: ato de mostrar os órgãos genitais ou se masturbar na frente de crianças ou adolescentes.

* Voyeurismo: observação não consentida de atos íntimos ou órgãos sexuais de outras pessoas.

* Pornografia: mostrar material pornográfico a crianças ou adolescentes caracteriza abuso sexual e pode configurar também exploração, dependendo do contexto.

Atendimentos

O Cepav Flor do Cerrado funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 18h, com atendimento de porta aberta — ou seja, não é necessário encaminhamento, e a procura pode ser feita de forma espontânea. A forma de acesso é segura, sigilosa e acolhedora, garantindo proteção e respeito às vítimas.

*Com informações da Agência Brasília