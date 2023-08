Parque da Cidade tem ação de sensibilização sobre aleitamento materno

Secretaria de Saúde, em parceria com outros órgãos do GDF, promoveu diversas atividades neste domingo (20), como conversas e vacinação

O Parque da Cidade foi mais um palco para ações da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) neste domingo (20). Em parceria com outros órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) e instituições, famílias puderam participar de várias atividades de saúde, como vacinação, testagem e rodas de conversa. Cerca de 800 pessoas circularam no evento até o encerramento.

O mês do aleitamento materno, Agosto Dourado, traz vários eventos de sensibilização, cuidado e capacitação. Na Secretaria de Saúde do DF, desde o primeiro dia em que a data oficial é celebrada, os profissionais realizam diversas ações nas unidades da pasta, desde as básicas até as de alta complexidade, como o Hospital de Base do DF. Com a atuação dos bancos de leite, os profissionais aproveitam para captar mais doadoras para as maternidades de neonatologia da rede pública e privada.

Só no Sistema Único de Saúde (SUS), cerca de 250 bebês internados por dia em hospitais precisam de leite materno. A pasta registrou no último mês 50% de doadoras a menos que o mês anterior, e segue na sensibilização da população para manter o estoque do Banco de Leite Humano do Distrito Federal adequado, o que torna a campanha ainda mais importante.

“Acho a ideia muito maravilhosa, e no parque, que é um lugar democrático, chama bastante a atenção de quem passa”, elogiou Mariane Curado (à direita), ao lado de Aino Giovenardi, nutricionista do Banco de Leite do Hospital Regional da Região Leste

“O Distrito Federal tem uma rede robusta e com visibilidade internacional. Isto é fruto de muito trabalho junto às equipes e de servidores comprometidos. Além disso, mesmo com todo o comprometimento, não seria possível essa rede, sem a sensibilização das mamães. Este é um trabalho diário que acontece tanto nos bancos de leite, nas unidades básicas de saúde e nos hospitais. Com muito esforço que vem ao longo de mais de 40 anos de história, conseguimos tirar as fórmulas de nossas maternidades para os bebês internados na neonatologia”, ressalta a coordenadora do Banco de Leite do DF, Miriam Santos.

Na última semana, a SES-DF recebeu uma delegação de Moçambique para treinamento e conhecimento das unidades da rede pública. A equipe veio aprender os processos e entender toda a logística que é compartilhada com as equipes do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF).

A servidora da Saúde Mariane Curado participou com a família no evento deste domingo. Mariane, que é mãe e amamenta o pequeno Natan, ressaltou a importância de iniciativas assim para dar visibilidade aos serviços gratuitos oferecidos no SUS e que ajudam de forma significativa as mães que passam por dificuldades nesse período de amamentação.

“Eu considero este evento um sucesso, porque, além de ver a Saúde aqui, tem tantos outros parceiros que apoiam a amamentação de maneiras diferentes. Geralmente, as pessoas não ligariam os bombeiros, por exemplo, ao trabalho do banco de leite, às parcerias hoje com a Secretaria da Mulher, que tem a Casa da Mulher ajudando nesse fortalecimento feminino. Acho a ideia muito maravilhosa, e no parque, que é um lugar democrático, chama bastante a atenção de quem passa. Mesmo sem amamentar, as pessoas vêm, interagem e acabam conhecendo os serviços”, ressaltou Mariane.

Na ação do aleitamento materno, a SES-DF também promoveu a educação em vigilância ambiental, com equipe distribuindo material informativo sobre combate ao mosquito Aedes aegypti e seu desenvolvimento, por exemplo. A população contou ainda com orientação em saúde mental com a equipe da Diretoria de Saúde Mental da SES-DF.

Parcerias

O projeto é uma parceria do GDF, com as secretarias de Saúde, da Mulher, da Justiça e Cidadania e do Esporte e Lazer, além do CBMDF, Administração do Plano Piloto, Caesb e Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social (Ibres). Há ainda apoio de parceiros como Sesc Saúde, BRB, Sociedade de Pediatria do DF, conselhos federal e regional de Enfermagem e sindicatos dos Enfermeiros e dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem no DF.

