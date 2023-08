Evento na Granja do Torto terá 60 vagas para ambulantes

Os interessados em trabalhar na 31ª Expoabra 2023, que será realizada em setembro, devem fazer cadastro na próxima quinta-feira (24)

O Governo do Distrito Federal (GDF) vai credenciar vendedores ambulantes para a 31ª Expoabra 2023, que acontecerá nos dias 3 a 17 de setembro, no Parque de Exposição da Granja do Torto. Os vendedores interessados devem comparecer na próxima quinta-feira (24), no horário de 9h30 às 12h e 14h às 17h, no prédio do Instituto Brasília Ambiental (SEPN Qd. 511 Bloco C – térreo – Asa Norte), para requerer a concessão da licença eventual.

No momento da inscrição, os requerentes devem apresentar original e cópia de documento pessoal com foto, comprovante de endereço em seu nome e foto no celular que comprove o trabalho em barraca, ou com isopor, ou carrinho utilizado para o comércio ambulante.

Os trabalhadores ficarão em área pública no estacionamento do Parque de Exposição e será cobrado dos contemplados o pagamento de preço público pelo uso do espaço – para barraca será o valor de R$ 91,80 e dos circulantes, R$ 40,80, por todo o período. O pagamento é por meio de DAR eletrônico da Secretaria de Economia do DF.

Para o evento, serão reservadas duas vagas para barraqueiros e uma para circulante que comprovem ser pessoa com deficiência.

Se houver inscrições acima da quantidade de vagas ofertadas, será feito sorteio imediatamente após o término do horário previsto, com a presença dos requerentes que estiverem no momento, com o objetivo de estabelecer a lista dos ambulantes a serem licenciados.

Os vendedores não poderão comercializar bebidas destiladas e em garrafas de vidro, tendo que servir em copo plástico e comida em prato e talheres descartáveis. O churrasquinho somente poderá ser entregue aos consumidores em pratos de plástico, fora do espeto. Os ambulantes são responsáveis por recolher e ensacar o lixo gerado na barraca.

A divulgação dos contemplados estará disponível no site da Segov, no dia 28 de agosto. A entrega das licenças eventuais ocorrerá no dia 1º de setembro, de 9h30 às 12h e de 14h às 17h, no Edifício Anexo do Buriti, sala 911.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília