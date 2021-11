PMDF prende homem condenado por estupro

O homem estava foragido desde 2020. Ele foi preso e apresentado na 15ª Delegacia de Polícia

Na manhã de quinta-feira (11), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem condenado por estupro, cometido em 2013.

Os policiais receberam uma denúncia sobre um homem condenado por estupro, morador de Ceilândia e que trabalharia na Asa Norte.

Com as características do indivíduo, os policiais foram até o local de trabalho e identificaram o foragido. Após consulta dos dados pessoais, foi verificado que realmente constava um mandado de prisão.

O homem estava foragido desde 2020. Ele foi preso e apresentado na 15ª Delegacia de Polícia.