Homem é preso por tráfico de drogas no Park Way

Após autorização, na busca residencial, foi encontrado uma pistola Taurus TH380, um carregador, sete munições cal.380, dois tabletes de maconha de aproximadamente 1,5 kg, duas balanças de precisão e R$ 242,00 em espécie

Na noite de quarta-feira (10), um homem foi preso por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, no SMPW Qd 03 Conj 08, Park Way.

Durante patrulhamento na região, os policiais militares visualizaram um carro em atitude suspeita parado na frente de uma casa, na DF-079.

Ao realizarem a abordagem, os policiais encontraram uma porção de maconha no interior no veículo e um tablete da mesma droga no capô do carro.

O condutor do veículo abordado indicou o local onde havia comprado a droga. Os policiais se dirigiram até o endereço e abordaram o homem suspeito de vender a droga.

Após autorização, na busca residencial, foi encontrado uma pistola Taurus TH380, um carregador, sete munições cal.380, dois tabletes de maconha de aproximadamente 1,5 kg, duas balanças de precisão e R$ 242,00 em espécie.

O homem foi preso e conduzido à 21ª Delegacia de Polícia juntamente com os materiais apreendidos.