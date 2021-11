PCDF mira sonegadores de imposto na venda de grãos

A investigação aponta indícios de um esquema criminoso criado para sonegar o ICMS devido ao Estado de Goiás pela venda de grãos, notadamente milho e soja, para outros estados por meio de empresas de fachadas

Na quinta-feira (11), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em conjunto com a Secretaria de Estado da Economia (SECON), deflagrou a operação Peneira de Vime com o objetivo de cumprir 29 mandados de Busca e Apreensão, sete mandados de Prisão Temporária e a suspensão das atividades de 17 empresas.

A investigação aponta indícios de um esquema criminoso criado para sonegar o ICMS devido ao Estado de Goiás pela venda de grãos, notadamente milho e soja, para outros estados por meio de empresas de fachadas criadas em nomes de laranjas para dissimular os verdadeiros responsáveis pelo pagamento do tributo.

Os mandados, proferidos por uma magistrada de Luziânia, estão sendo cumpridos em Goiânia, Luziânia, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia, Nerópolis, Itumbiara, Cachoeira Dourada, Cuiabá-MT, Brasilândia-MT, Xinguara-PA, Conceição do Araguaia-PA, Marabá-PA, Santa Rosa do Tocantins-TO e no Distrito Federal.

O valor atualizado de sonegação destas empresas já passa dos 100 milhões de reais. Além da suspensão das atividades das empresas, a justiça determinou o bloqueio de 60 milhões de reais das contas dos investigados.