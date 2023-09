PMDF prende homem após furtos no Núcleo Bandeirante e Candangolândia

A prisão foi realizada por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 25º Batalhão

Na noite deste domingo (10), um homem suspeito de cometer uma série de furtos na região do Núcleo Bandeirante e Candangolândia foi detido pelas forças policiais.

A ação dos policiais do Gtop 45 teve início após receberem imagens que circularam pelas redes sociais, mostrando um indivíduo supostamente envolvido em furtos a veículos e estabelecimentos comerciais na área. Com base nas informações contidas nas imagens, as autoridades conseguiram identificar o suspeito e iniciaram as diligências para localizá-lo.

Foi na noite deste domingo que os esforços das equipes de segurança culminaram na localização e prisão do suspeito, que estava na região do Setor de Oficinas do Núcleo Bandeirante. O homem foi imediatamente detido e conduzido à 21ª Delegacia de Polícia para o registro oficial da ocorrência.