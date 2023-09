Dupla é presa após espancar e roubar celular de jovem na Asa Norte

O incidente ocorreu em 30 de julho deste ano, e as prisões preventivas foram decretadas pela Justiça após investigação conduzida pela 2ª Delegacia de Polícia da Asa Norte

Na noite de domingo, 10 de setembro, dois homens, com idades de 36 e 35 anos, foram detidos pela polícia em Brasília sob a acusação de roubo e agressão a um jovem na região da 410 Norte.

Os suspeitos abordaram a vítima cercando-a e, inicialmente, chutaram seu celular. Quando o jovem tentou recuperar o aparelho, os agressores passaram a agredi-lo fisicamente. Como resultado das agressões, o rapaz sofreu um corte na boca, que exigiu pontos no lábio superior.

As câmeras de segurança do comércio local desempenharam um papel fundamental na identificação dos agressores, e também permitiram a recuperação do celular roubado.

Na delegacia, o indivíduo de 36 anos admitiu ter agredido a vítima na companhia do outro suspeito, mas negou que a intenção fosse roubar. Ele alegou ser viciado em crack há uma década e afirmou que o celular foi subtraído apenas pelo homem de 35 anos.

A dupla detida possui um histórico criminal com diversas passagens pela polícia, indiciamentos e condenações criminais.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que o homem de 36 anos já havia sido preso em flagrante três vezes por tráfico de drogas e roubo em 2022 e 2023.

Por sua vez, o indivíduo de 35 anos havia sido condenado criminalmente e estava cumprindo pena em regime domiciliar. Caso sejam condenados, os suspeitos podem enfrentar uma pena de até 13 anos de reclusão.