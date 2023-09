Manutenção deixa áreas do Recanto das Emas sem água nesta terça (12)

A suspensão será para que a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) trabalhe no sistema de água da região

Nesta terça-feira (12), endereços do Recanto das Emas terão o abastecimento de água interrompido, das 7h30 às 20h. A suspensão será para que a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) trabalhe no sistema de água da região.

A medida afetará a Quadra 102, conjuntos 1 a 10; a Avenida Recanto das Emas, lotes 1 a 3, e a Avenida Vargem da Bênção, lotes 1 a 3.

É importante lembrar que a população não deve ser afetada pelo desligamento. Conforme o artigo 50 da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011, os usuários devem ficar atentos à reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário. Mais informações pelo telefone 115.

