PMDF prende foragido da Justiça

Em outras duas ocorrências, corporação interditou casa de festas e prendeu suspeito de roubo e tráfico. Veja operações

A Polícia Militar (PMDF) atuou em três ocorrências na tarde de segunda-feira (15). Dois homens foram presos e uma casa de festas foi interditada.

Preso com remédios controlados

Um homem de 22 anos foi preso na Rodoviária do Plano Piloto suspeito de roubo e tráfico de drogas. Ele foi encontrado com 10 comprimidos de clonazepam e 20 reais que ele teria subtraído de uma vítima após ameaçá-la. Policiais o levaram para a 5ª Delegacia de Polícia (área central).

Foragido da Justiça

No núcleo rural Taquara, em Planaltina, um jovem de 18 anos foi preso em um bar, por volta das 18h. Segundo a PMDF, ele tem ficha de atos infracionais quando ainda era menor de idade e fugiu quando estava internado. Ele foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde ficou recolhido.

Casa interditada

Em conjunto com o DF Legal, a PMDF interditaram uma casa de festas na QI 01 do setor de indústrias do Gama. Segundo a corporação, moradores reclamam constantemente do barulho na região.

Durante a interdição, policiais apreenderam porções de cocaína, lança-perfume, maconha e ecstasy. O responsável pela casa foi levado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), assinou termo circunstanciado e foi liberado.