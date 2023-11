Homem fica com o braço preso em máquina impressora em Ceilândia

O homem, de 30 anos, estava com o braço direito preso nos rolos de uma impressora gráfica para cartazes, de grande porte, modelo alemã

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizou um atendimento de socorro a um homem que ficou com o braço preso em uma máquina impressora nesta quarta-feira (08), em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal. O fato ocorreu na ADE (área de desenvolvimento econômico).

O Resgate Aéreo do CBMDF foi a cena devido à gravidade dos ferimentos. A equipe, composta por médicos e enfermeiros, medicou e estabilizou a vítima ainda no local.

A equipe de salvamento providenciou a desmontagem da máquina com a ajuda de um técnico especializado, que estava presente.

Com o uso das ferramentas adequadas, inclusive de um desencarcerador, foi possível desmontar a impressora no local exato para forçar o rolo da máquina, liberando espaço para a retirada do braço da vítima, que foi transportada pelo Resgate Aéreo para o IHBB, apresentando esmagamento e dilaceração do braço direito.