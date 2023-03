PMDF prende foragido da Justiça durante patrulhamento na Samambaia

O detido estava com um mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo e tráfico

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizava na noite dessa terça-feira (14), por volta das 19h00, o um patrulhamento tático na região de Samambaia quando capturou um foragido da Justiça.

O detido estava com um mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo e tráfico, com uma pena estipulada de 8 anos e 6 meses de reclusão. Durante a operação, os agentes também apreenderam um veículo que estava em posse do foragido.

O detido foi conduzido à 26ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis e ficará à disposição da Justiça.