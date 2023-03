Brasília recebe pela primeira vez torneio nacional de robótica

Os estudantes vão competir em quatro categorias, com robôs de diferentes portes realizando tarefas de níveis de complexidade

Hoje, pela primeira vez em Brasília, começa o 5º Festival SESI, com oficinas maker do SESI Lab e outras atrações. A partir desta quarta-feira (15) a sábado (18), os moradores da capital vão poder conhecer a maior competição de robótica do Brasil, sediada na Arena BRB Mané Garrincha. A programação gratuita vai receber mais de 2 mil estudantes de 9 a 19 anos, do Brasil inteiro. Os estudantes vão competir em quatro categorias, com robôs de diferentes portes realizando tarefas de níveis de complexidade diferentes.

Quem vier para o evento, além de poder assistir à maior competição de robótica educacional do Brasil, também vai poder participar na prática, com as oficinas que acontecem a partir de quinta-feira (16). Na quinta o espaço vai funcionar das 9h às 18h – com entrada permitida até às 17h, serão cinco oficinas de livre experimentação, com o objetivo de explorar a criatividade do público por meio da ciência. Para as oficinas, serão distribuídas senhas no local, por ordem de chegada, com capacidade máxima de 150 pessoas por oficina.

As atividades das oficinas envolvem a construção de carrinhos a vela e a motor, lançadores de foguetes, insetos elétricos e robôs treme-treme, além da instalação interativa Engenhoca com bolinhas.

O Festival SESI de Robótica conta com quatro categorias de competição, que incluem robôs ou miniaturas de carros de Fórmula 1, que precisam cumprir tarefas e somar pontos. Há desde robôs pequenos feitos de peças de LEGO até robôs de porte industrial, que chegam a 1,98 m de altura e 56 kg.

Como o gerente de Operações do SESI, Paulo Mói, explica, o evento é educacional em que os alunos constroem e competem com os robôs, mas que vai além dos robôs. “Você tem projetos científicos, você tem toda uma estrutura coordenada deles fazerem os projetos, desenvolvendo situações que vão corrigir problemas reais da sociedade”, comenta. Para ele, é um festival muito bonito, e uma forma de homenagear a educação por meio da robótica. Ele acredita que essa edição é um evento muito grande. “Porque além das arenas, a gente trabalha na robótica, três níveis de competição: a de entrada, com robôs menores de lego, a categoria com robôs de 20 kg, e por último, com robôs de 60 kg. Além disso, temos a categoria de fórmula 1, em que os alunos vão construir carros para correr o mais rápido possível, então são várias modalidades de robôs que estão sendo construidos”.

Além disso, Paulo afirma que o evento conta com um seminário, uma exposição mostrando de que maneira a tecnologia acontece dentro da sala de aula e a importância disso. E ele ressalta que uma parte do SESI Lab foi trazida para dentro do festival. “Vão ter várias atividades muito lúdicas, então, é um evento para toda a família. Tenho certeza de que todos vão gostar muito”.

Ele acredita que as oficinas do SESI Lab serão uma atração à parte. Ele explica que basicamente, são atividades para a família como um todo. “É o maior evento que o SESI já organizou, e está acontecendo em Brasília”.

Serviço – 5º Festival SESI de Robótica

Arena BRB Mané Garrincha

Entrada gratuita

Estacionamento pago

Quarta-feira (15): 15h às 18h *chegada das equipes e cerimônia de abertura às 18h

Quinta-feira (16): 9h às 18h *competições e oficinas SESI Lab

Sexta-feira (17): 9h às 18h *competições e oficinas SESI Lab

Sábado (18): 9h às 18h *finais das competições, cerimônia de premiação e oficinas SESI Lab

Nos quatro dias, a entrada do público é permitida até as 17h.