Incêndio atinge centro comercial no Lago Sul

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) combateu nesta terça-feira (14) um incêndio no Centro Comercial Gilberto Salomão, na QI 5 Lago Sul. O fogo se concentrou no sótão sobre o Restaurante STEAK BULL Prime.

O combate inicial foi realizado pela brigada de incêndio do local e assumido pela equipe de socorro logo após.

O incêndio ocorreu em uma pequena área do terceiro piso do edifício, laje técnica, por onde passa o duto da coifa e do exaustor da cozinha do restaurante, local em que também é utilizado para guarda de materiais diversos, como cadeiras, madeiras, tintas, plásticos e outros.

Os trabalhos de combate e rescaldo duraram aproximadamente 60 minutos.

No momento do incêndio o restaurante que funciona no térreo e primeiro piso estava aberto. O desligamento da energia e da central de gás foram realizados, além da evacuação dos funcionários e clientes do restaurante como medida de segurança. O restaurante não foi atingido.

Não houve vítimas.

A perícia de incêndio foi acionada.