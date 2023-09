Jiboia de 1,5 metro de estimação foge de apartamento na Asa Sul

As jiboias são animais com hábitos diurnos e noturnos, que se alimentam de pequenos vertebrados, como roedores

Uma jiboia com aproximadamente 1,5 metros de comprimento escapou de um apartamento na quadra 710 da Asa Sul, em Brasília, na quinta-feira (14). A dona do animal, em um grupo de mensagens no WhatsApp, comunicou aos moradores que a cobra havia fugido, enfatizando que a serpente estava devidamente “legalizada”.

Até o início da noite, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informou que não havia sido notificado sobre o caso. O Ibama esclareceu que o resgate de animais silvestres em ambientes urbanos é de responsabilidade do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e dos órgãos ambientais.

No grupo de moradores da quadra 710 Sul, onde a jiboia desapareceu, uma pessoa relatou ter sido abordada pela proprietária do animal, que solicitou a colaboração dos vizinhos para localizar a serpente. Segundo esse relato, não há motivo para pânico, pois a cobra está domesticada.

No entanto, um dos vizinhos alertou que, mesmo sendo um animal domesticado, a jiboia pode sentir-se ameaçada e representar risco a animais de pequeno porte na região. Em outro momento, uma vizinha compartilhou sua preocupação, mencionando que sua gata de estimação está presa em casa até que a jiboia seja encontrada.

A situação gerou discussões na comunidade sobre a necessidade de cuidados redobrados para evitar que animais de estimação e pessoas sejam afetados pela presença da jiboia nas proximidades.