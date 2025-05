PMDF prende dupla com armas de fogo e mandados de prisão em aberto em Águas Lindas

Durante uma operação realizada na madrugada deste domingo (25), por volta das 0h30, policiais militares do Batalhão de ROTAM da PMDF prenderam dois homens em Águas Lindas, município goiano no entorno do Distrito Federal.

A dupla foi detida por posse ilegal de armas de fogo de uso restrito, resistência à abordagem policial e por terem mandados de prisão em aberto.

Os suspeitos foram localizados durante diligências da equipe e tentaram resistir à abordagem, mas acabaram contidos pelos militares.

Após a detenção, os policiais realizaram buscas na residência dos indivíduos, onde encontraram um arsenal composto por um revólver calibre .32, uma garrucha calibre .22, um rifle do mesmo calibre e diversas munições de diferentes calibres.

Diante dos fatos, os dois homens foram levados à delegacia local, onde os procedimentos legais foram realizados.