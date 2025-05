Principal campo sintético de Santa Maria é reformado com investimento de R$ 2 milhões

O campo sintético da QR 409 de Santa Maria está sendo reformado. É mais uma obra do Governo do Distrito Federal (GDF), executada por empresa contratada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

O investimento é de R$ 2 milhões, com recursos do Executivo e de emenda parlamentar da deputada distrital Jaqueline Silva.

Entre os serviços previstos, haverá a substituição do alambrado e do tapete de grama sintética, pintura das traves, reforma das arquibancadas e dos vestiários e ampliação de drenagem. Em um contrato à parte, também serão construídas calçadas ao redor da arena para garantir acessibilidade e segurança aos jogadores e torcedores.

Com mais de duas décadas de história, o campo é o principal de Santa Maria e tem área de 2.136 m². O equipamento é intitulado Campo Eraldo Cabral, em homenagem a um falecido morador reconhecido pelas contribuições e incentivo à prática esportiva na cidade.

Manutenção e reforma

O administrador de Santa Maria, Josiel França, recorda que o espaço passou por manutenção há cerca de três anos, mas, devido ao alto fluxo de usuários, notou-se a necessidade da reforma completa: “É o campo mais usado em Santa Maria, que tem uma história muito bonita, e existem muitos campeonatos aqui, além de turmas que jogam aqui todos os dias, como aos domingos, às 6h. Como a garotada já estava se machucando, iniciamos a intervenção para que a comunidade possa utilizar novamente”.

Segundo o gerente de Esporte da Administração Regional de Santa Maria, Wilson Sousa, há 16 times de base e mais de 60 times amadores que revezam o uso do espaço. “É um lugar histórico, bastante utilizado; no final de semana, temos uma média de mil pessoas aqui”, comentou. As partidas e treinos, complementou ele, ocorrem conforme cronograma da administração, e a população tem livre acesso ao gramado.

A reforma era uma demanda antiga da população, conforme revela o vigilante César Conceição, 39 anos. Ele, que é um dos usuários mais antigos da arena, atualmente ocupa a presidência do Instituto Criança Santa Maria, que cuida dos times de base da região. São atendidos atletas de 7 a 17 anos.

“Só tenho gratidão por essa obra”, disse. “O campo sintético da QR 409 já revelou muitos atletas para fora da cidade e até do Brasil. Estamos com esse trabalho desde 2004, mostrando que o esporte transforma a vida, que o esporte é saúde.”

Frequência alta

O aposentado Luiz Antônio Nascimento, 60, é um dos torcedores mais animados. Morador do Condomínio Porto Rico, ele conta que prefere não arriscar dribles e jogadas, mas admite que não perde nenhuma partida. “Vejo tudo: escolinhas aos sábados de manhã, depois os times veteranos e amadores”, contou. “Para mim, aqui é um dos melhores lugares que temos em Santa Maria. Vem gente de Goiás e do Gama”.

Embora não pratique esportes na quadra, a auxiliar de segurança no trabalho Eliana dos Santos, 33, reconhece a importância do investimento para a comunidade: “Sempre tem movimento, com pessoas jogando e assistindo. Essa repaginada será muito boa para o pessoal”.

Com mais de 130 mil habitantes, Santa Maria completou 32 anos em fevereiro. A região recebeu diversos investimentos nos últimos anos, como a construção da primeira estação rodoviária de Santa Maria e uma ciclovia com 4,5 km de extensão – entre a BR-040/050 e a DF-290 –, ligando o Condomínio Total Ville a Santa Maria, em 2021. A Escola Técnica de Santa Maria foi inaugurada em 2023, com capacidade para atender até 4 mil alunos.

Com informações da Agência Brasília