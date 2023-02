Poda e manutenção deixam áreas do Gama e Sobradinho sem energia

Além dos desligamentos programados, pode ocorrer a falta de energia em alguma região sem comunicação prévia

Regiões de Sobradinho e do Gama vão ficar sem energia durante parte do dia nesta segunda-feira (6). O serviço será interrompido para que a Neoenergia faça poda de árvores e manutenção de rede.

Em Sobradinho, o corte será nas quadras 2 e 3 da Vila Dnocs, das 8h30 às 16h30, para manutenção de rede.

No Gama, a suspensão do serviço atinge áreas rurais, todas para poda de árvores. Das 7h30 às 13h, o trabalho será feito nos seguintes endereços: Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Avenida Alameda dos Ipês, chácaras 5, 12, 13, 15, 443, 717 a 719, 721, 721 Sítio, 722, 731, 732, 734 a 741, 741-E, 747, Colibri, Esperanto, Espírito, Esquina do CS08, Janaína, Pôr do Sol, Santa Clara, Santa Luzia, Conjunto B e Lote 5; Núcleo Rural Ponte Alta Cima, chácaras 721, 734, 740, 742 e A3; Núcleo Rural Ponte Alta, Conjunto M e Lote 2.

Das 12h30 às 17h30, o corte atinge o Núcleo Rural Ponte Alta Norte, chácaras 2, 10, 3 Poderes, 718 a 720, 747, Afineira, Canaã, Fazendola, Felintos, Flamboyant, Horizonte, Joana, Pantanal, Paraíso, Pôr do Sol, Preciosa, Santa Tereza, Vencedor, Conjunto Q e Chácara das Flores e também o Núcleo Rural Ponte Alta, chácaras 5, 740, 747, Conjunto D, casas 2 a 9, 14, DF-475, km 2 e km 3.

Para o mesmo serviço de poda, a Neoenergia vai interromper o serviço das 8h30 às 14h no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, avenidas Buritis e Jacarandá, Condomínio Filadélfia, condomínios Flamboyant e Flórida, chácaras 3, 4, 4-A, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18 a 20, 44, 45, 50, 725, 741, 742, 1027, Anápolis, Carneiro, Floresta, Recanto, Sousa Neto, Santa Clara, 77-A, DF-475, chácaras 3, 9, Gleba 6, A, lotes 3, 6, 10, 17, 18, 28, 29, 29-A, 30, 30-A, 30-B, 45, 721, A-1, A-4, A-5, B-04, Rua Alameda, Rua do Sol, Jacarandá, Rua Pinheiros, Rua do Sol, Sítio Flor do Campo, bem como no Núcleo Rural Ponte Alta Cima, Chácara 2, casas 31, 32, 37, K9, km 180 e Lote 1-D, no Núcleo Rural Ponte Alta, Chácaras 12-B, 13, 15-B, ruas do Sol, dos Ipês e Jacarandá, e no Residencial Park Gama, Conjuntos G e H.

Além dos desligamentos programados, pode ocorrer a falta de energia em alguma região sem comunicação prévia. Nesses casos, a orientação é de que a população registre ocorrência pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.