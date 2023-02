Vítima de feminicídio foi baleada na cabeça por ex-companheiro em Ceilândia

Segundo testemunhas a vítima foi baleada na frente da própria filha de 10 anos na residência em que as duas moravam

Vítima de feminicídio, na tarde deste sábado (04) Izabel Guimarães, de 36 anos, foi baleada na cabeça pelo ex-companheiro, em Ceilândia. Ela não resistiu e veio a óbito no início da noite. Izabel estava internada no Hospital de Base e, segundo familiares, teria sofrido três paradas cardíacas antes de falecer.

O crime ocorreu na casa da vítima localizada na QNP 30. A vítima morava com a filha de apenas 10 anos, e segundo testemunhas,a menina teria presenciado toda a violência. O ex-companheiro da vítima, Paulo Roberto de 38 anos, foi até a residência e efetuou um disparo de arma de fogo na testa de Izabel.

O agressor é administrador, vigilante, e possui registro de caçador, atirador e colecionador (CAC). No momento do crime, um cunhado da vítima e um mestre de obras estavam no local e viram o momento em que Paulo saiu armado de lá, e fugiu em um Fusion preto.

Até o fechamento desta reportagem o agressor não foi localizado e encontra-se foragido.