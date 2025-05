Gama recebe primeira reunião preparatória da 6ª Conferência Distrital das Cidades

A população participou, neste sábado (31), da primeira reunião preparatória da 6ª Conferência Distrital das Cidades (CDC).

O encontro reuniu mais de 80 participantes de vários segmentos da sociedade civil, como movimentos populares, organizações não governamentais, trabalhadores, empresários e entidades acadêmicas, além de representantes do poder público, como os administradores regionais da parte sul do DF. O evento contou com painéis, grupos de discussão, plenárias e transmissão ao vivo pelo canal da pasta no YouTube, chamado Conexão Seduh.

Na ocasião, a população elegeu 21 delegados para participarem da 6ª CDC, que será realizada nos dias 29, 30 e 31 de agosto. Após isso, os representantes do DF serão eleitos na CDC e irão para a 6ª Conferência Nacional das Cidades.

Nesta etapa, os delegados eleitos aprovaram 15 propostas de políticas urbanas sustentáveis para solucionar problemas em setores essenciais do Distrito Federal. Elas foram divididas em cinco grupos temáticos: habitação; mobilidade e infraestrutura; gestão democrática; ambiente e clima; e trabalho e renda. As propostas serão encaminhadas à 6ª CDC em agosto e, depois, enviadas à 6ª Conferência Nacional das Cidades, prevista para outubro.

Entre as propostas aprovadas, é possível citar a de trazer mais transportes sobre trilhos ou outros modais para evitar a poluição; e o redirecionamento do orçamento público para habitação popular em áreas de maior déficit habitacional, sobretudo para famílias de baixa renda, em vulnerabilidade social e pessoas com deficiência (PCDs).

“A ideia é propor políticas e soluções sustentáveis para os problemas urbanos que a sociedade enfrenta”, destacou a coordenadora executiva da Comissão Organizadora da 6ª CDC e secretária adjunta de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Tereza Lodder. “As propostas que resultaram dos debates servirão para construir cidades mais inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social, e pautarão as políticas Distrital e Nacional de Desenvolvimento Urbano e suas áreas afins”, ressaltou.

Para o representante do Ministério das Cidades, vice-diretor do Instituto de Ciência Política da UnB e coordenador do Observatório das Metrópoles em Brasília, Thiago Trindade, a participação social na etapa preparatória da 6ª CDC serve para melhorar as políticas de gestão pública. “É impossível construir uma boa política urbana sem a participação da sociedade organizada. A verdadeira protagonista é a sociedade”, reforçou.

Próximas reuniões

A população terá a oportunidade de discutir novamente as políticas urbanas, aprovar novas propostas e eleger delegados em mais três reuniões preparatórias da 6ª CDC, que serão, em Taguatinga, Planaltina e Plano Piloto. Todos os encontros são abertos à população. Contudo, quem já votou em uma reunião só poderá participar novamente como observador.

Confira as datas e endereços das próximas reuniões

– 7/6

Local: Auditório do Colégio Projeção (Taguatinga)

Endereço: Área Especial nº 5 e nº 6, Setor C Norte, Samdu

Regiões de abrangência: Taguatinga, Samambaia, Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Brazlândia, Núcleo Bandeirante, Guará, Riacho Fundo, Águas Claras, SCIA/Estrutural, SIA, Vicente Pires e Arniqueira

– 14/6

Local: Auditório do Centro Educacional Delta (Planaltina)

Endereço: Setor Residencial Leste, Buritis I, Quadra 1 Conjunto F lotes 21 a 31

Regiões de abrangência: Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II, Fercal e Arapoanga

– 5/7

Local: Auditório da ADUnb – Associação de Docentes da Unb (Plano Piloto)

Endereço: Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, Casa do Professor, Asa Norte

Regiões de abrangência: Plano Piloto, Candangolândia, Cruzeiro, Sudoeste/Octogonal, Lago Sul, Lago Norte, Park Way, Varjão, Paranoá, São Sebastião, Jardim Botânico e Itapoã

*Com informações da Seduh