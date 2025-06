Com o início da estiagem, população do DF deve reforçar cuidados com a saúde

O mês de maio começa a estação seca no Distrito Federal, que costuma se estender até setembro. Por isso, os cuidados com a saúde devem ser redobrados.

“A sazonalidade é um assunto muito importante, porque impacta muito na nossa saúde e nos serviços, porque gera inúmeras demandas de atendimento. Por esse motivo, o cuidado primário é tão importante. É o que nós fazemos nas unidades básicas de saúde (UBSs), lançamos mão de pequenas tecnologias”, afirma o coordenador de Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Saúde (SES-DF), Fernando Erick.

Outro ponto de atenção é a hidratação. Durante o frio, é natural a redução do consumo de água, o que aumenta o risco de desidratação, que, por sua vez, pode levar a alterações cognitivas e piora de condições crônicas. Neste caso, a preocupação maior é com os idosos. A recomendação é oferecer líquidos em menor quantidade, mas com mais frequência e de diferentes modos: com canudos, em copos de vidro ou outros utensílios que incentivem a ingestão.

A terceira dica que integra os cuidados primários é a adoção da etiqueta respiratória. Bastante disseminada durante a pandemia de covid-19, a prática consiste no uso de máscaras, afastamento temporário e reforço da higiene das mãos logo após a identificação de sintomas gripais. O objetivo é evitar a disseminação de doenças em locais públicos e de grande circulação.

“Também não podemos esquecer das arboviroses. No momento em que se fala de síndromes virais e respiratórias, é quando o ciclo do vetor é mais fraco. Então é o melhor momento para o manejo da dengue. Evitar a água parada para o mosquito não ter criadouros. Então se antecipar é muito importante”, defende o coordenador. No frio e na seca, o ciclo do vetor é menos ativo — o que representa o melhor momento para intensificar ações de prevenção, como eliminação de criadouros e controle do mosquito Aedes aegypti.

Com informações da Agência Brasília