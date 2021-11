PMDF prende autor de tentativa de homicídio na Ceilândia

Segundo relato das testemunhas o autor de forma bastante agressiva, portando uma faca golpeou várias vezes o outro homem

Policiais militares do 10º Batalhão prenderam um homem por tentativa de homicídio e posso ilegal de arma de fogo na QNM 36, por volta das 18h, deste sábado (20).

A equipe do Grupo Tático Operacional (GTOp30) foi informada as 9h sobre um indivíduo que havia tentando matar outra pessoa, após uma discussão em um bar situado na chácara 75 SHSN. Segundo relato das testemunhas o autor de forma bastante agressiva, portando uma faca golpeou várias vezes o outro homem e ainda lhe deu diversos chutes e pauladas, se evadindo do local em seguida.

Os policiais militares começaram diligencias com intuito de prender e apresentar a justiça o autor. Por volta das 17h, a equipe recebeu uma denúncia anônima sobre o paradeiro do indivíduo. A polícia militar foi lá e prendeu o homem e uma arma de fogo calibre .22, com cinco munições.

Ele foi conduzido à 15ª Delegacia para registro por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo.