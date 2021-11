PMDF fará escolta das provas do Enem

Após a realização das provas, a PMDF mais uma vez escoltará as equipes dos Correios no transporte das provas e gabaritos para o Aeroporto

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) irá realizar a escolta das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que se inicia neste domingo (21).

A operação consiste na escolta das equipes da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que são as responsáveis pela distribuição das provas. A PMDF também é realizará policiamento nos arredores dos locais onde ocorrem os exames. Além da segurança o objetivo da operação é garantir a lisura de todo o processo.

Após a realização das provas, a PMDF mais uma vez escoltará as equipes dos Correios no transporte das provas e gabaritos para o Aeroporto Internacional de Brasília. A operação acontecerá novamente no próximo dia 28 de novembro por conta do segundo dia de provas do Enem.

Prova

A prova do Enem, que é dividida em duas partes, começa amanhã, a partir das 13h30. Seguindo o protocolo de segurança contra a covid-19, o uso de máscara de proteção é obrigatório. Cerca de 3,1 milhões de pessoas farão a prova. Os portões dos locais de prova abrem ao 12h e fecham às 13h.

Neste primeiro dia da avaliação, o conteúdo será de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Além desses conteúdos, também haverá a redação, que terá o mesmo tema para a prova impressa e a digital.

Na segunda etapa, que ocorrerá no próximo domingo, os candidatos irão realizar as provas de matemática e ciências da natureza.

O que levar:

*Documento com foto;

*Cartão de confirmação de inscrição;

*Caneta preta;

*Lanche e garrafa d’água.